Российский фильм «Пропасть» покажут в кинотеатрах Южной Кореи

Фото: НМГ

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Главные роли в нем исполнили Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров.

В кинотеатрах Южной Кореи покажут российский психологический триллер «Пропасть» производства кинокомпаний «Водород» и Art Pictures Studio (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

После завершения широкого проката за рубежом отечественную картину можно будет увидеть на российских каналах. Генеральный директор Art Pictures Studio Анастасия Корчагина рассказала, что для компании очень важно продвижение фильма «Пропасть» за пределами РФ. Южнокорейский рынок, как она отметила, отличается сильным интересом к зрелищному и динамичному кино.

«Мы видим хорошие перспективы для фильма (в Южной Корее. — Прим.ред.», — подчеркнула Анастасия Корчагина, добавив, что «Пропасть» — универсальная история, которая понятна зрителям в разных странах.

Триллер рассказывает о Даше и Саше. Пара отправляется в свадебное путешествие и решает прыгнуть с парашютом в горах. Пилотом самолета оказывается бывший парень девушки. Воздушное судно терпит крушение. В результате молодые люди оказываются в ловушке над пропастью. Им предстоит не только спасти себя, но и разобраться в собственных чувствах.

Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров. Режиссер Алексей Ионов рассказал, что практически все трюки артисты выполняли самостоятельно.

«Я преклоняюсь перед смелостью каскадеров, парашютистов и, больше всего, наших актеров», — сказал Алексей Ионов, пошутив, что после такой напряженной смены у него появились первые седые волосы.

В российском прокате фильм вышел 28 мая и собрал более 64 млн рублей. С 25 июля «Пропасть» доступна на онлайн-платформах Wink, Okko, Иви, КИОН и Кинопоиск.

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