Впервые в истории рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства населения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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К 2060-м численность населения Земли начнет сокращаться.

Впервые в истории рождаемость в мире отмечается ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом говорится в исследовании «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World», который провели профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норрик.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий», — говорится в работе.

Авторы исследования проанализировали информацию по 236 странам мира с 1950 года. В результате они выявили тенденцию к сокращению рождаемости в 219 государствах. При этом данный показатель не зависел от богатства страны, его географического положения, политических, светских и даже религиозных взглядов и мировоззрений.

Авторы работы уточнили, что склонность к низкой рождаемости наблюдается не только в развитых странах. Например, в Таиланде суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году был равен 0,87 ребенка на одну женщину.

Интересно, что в США это значение равно 1,57 ребенка на женщину, а в Мексике — 1,51.

Ни в одной из перечисленных стран уровень коэффициента рождаемости не дотягивает даже до минимального порога, необходимого для воспроизведения населения. Для этого он должен быть равен хотя бы 2,2 ребенка на одну женщину.

По прогнозам авторов исследования, если нынешняя динамика не изменится, то к 2056 году численность людей на планете достигнет пика, равного примерно девяти миллиардам человек. После этого население начнет сокращаться.

Эти выводы не совпадают с прогнозами ООН. По оценкам организации, пик численности на Земле будет достигнут к 2084 году и составит 10,3 миллиарда человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупнейшие экономики мира столкнулись с риском вымирания. В этом уверен американский предприниматель Илон Маск. В пример он привел страны Евросоюза, где из 27 государств в 21 смертность превышает рождаемость.

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