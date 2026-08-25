Карлик оставил с носом: тюменку обманом заманили в Сургут и шантажировали годами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Муж пострадавшей рассказал, что злоумышленник выдавал себя в соцсетях за другого человека, а после встречи в аэропорту украл документы и принуждал к интимным фото.

В Тюмени семья женщины обратилась в полицию с заявлением на знакомого, который на протяжении нескольких лет подвергал ее преследованиям и шантажу. Об этом 5-tv.ru рассказал супруг пострадавшей Юрий.

По словам мужчины, все началось еще до их знакомства, когда его будущая жена жила в Самарканде и одна воспитывала двоих детей. В соцсетях она познакомилась с человеком, который на фотографиях выглядел как высокий мужчина в деловом костюме. Он предложил ей работу и пригласил в Сургут, однако в аэропорту вместо ожидаемого образа женщину встретил незнакомец ростом около 120 сантиметров.

Первые десять дней в Сургуте, по словам Юрия, обернулись для нее настоящим кошмаром. Мужчина запер ее в квартире, отобрал документы и стал шантажировать интимными снимками, угрожая убить, а также избивал. Вымогатель требовал деньги, и жертва отдала ему 1700 долларов США (около 143 тысяч рублей. — Прим. ред.), однако преследования не прекратились. В отчаянии женщина выпрыгнула из окна, сломав руку, в попытке спастись от мучителя. Позже, уже работая в Тюмени, она встретила Юрия, который забрал ее к себе.

Однако и после этого злоумышленник не оставил семью в покое: он создал провокационный аккаунт от имени женщины, где распространяет порочащие ее сведения на несколько тысяч подписчиков. Супруги подали заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае задержаны 36-летний мужчина и его 41-летняя сожительница по подозрению в убийстве 42-летней супруги мужчины. По версии следствия, вечером 14 августа пара пришла в общежитие на улице Арбузова, где между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил жену головой о металлическую ванну, после чего задушил ее, а его сожительница помогала удерживать ноги потерпевшей.

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