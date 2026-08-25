«Мертвый» центр Солнца ожил и угрожает Земле мощными вспышками

Фото: 5-tv.ru

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Ученые зафиксировали три сильные вспышки в активной области 4513.

На Солнце неожиданно проснулся активный центр 4513, который считался исчерпавшим свой энергетический запас. Об этом сообщили URA.RU в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

За последние сутки в этой области произошло уже три мощные вспышки уровня M. До сегодняшнего дня за весь август их насчитывалось всего четыре, так что за несколько часов их число практически удвоилось. Особую тревогу вызывает расположение центра: он находится прямо напротив Земли, в зоне, откуда возможны прямые удары по нашей планете. По словам ученых, риски для Земли сейчас одни из самых высоких за последние месяцы.

Тем не менее, по прогнозу на 26 августа, геомагнитная обстановка пока остается спокойной — уровень активности составит всего полтора балла из девяти, а вероятность полноценной магнитной бури оценивается лишь в 7%. Однако специалисты предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент: активная область продолжает проявлять признаки жизни, и в ближайшие дни возможно как затухание, так и новая серия взрывов.

Наиболее показательным станет 25 августа, по которому ученые смогут понять, будет ли всплеск эпизодическим или пойдет по нарастающей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученым удалось детально изучить корональный выброс массы, произошедший 15 декабря 2024 года, с помощью рекордного числа космических аппаратов — 17. Это позволило впервые увидеть, что облако плазмы состояло из двух неравномерных частей, двигавшихся с разной скоростью. Предыдущий рекорд наблюдений одного такого события составлял десять аппаратов.

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