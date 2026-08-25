Чудо медицины: в Москве врачи вернули зрение 100-летнему мужчине
В Москве врачи вернули зрение 100-летнему мужчине
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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У пациента был диагностирован целый комплекс патологий глаз.
Врачи столицы смогли вернуть зрение 100-летниму мужчине. Об этом сообщила пресс-служба Московской медицины на своем канале в мессенджере МАКС.
Там отметили, что у пациента был диагностирован целый комплекс патологий зрения: незрелая осложненная катаракта и подвывих хрусталика. Подобное сочетание требовало особенной хирургической точности в работе специалистов.
«Пациента направили в ГКБ (городская клиническая больница. — Прим. ред.) № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно — врачи смогли восстановить зрение пациента», — проинформировала пресс-служба.
Мужчину уже выписали. Прежде чем покинуть больницу, он выразил благодарность врачам за внимательность и возможность вновь хорошо видеть.
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