Приглашали регулярно: Лавров встретился с главой дипслужбы Ватикана в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Секретарь Святого Престола планирует провести целую серию переговоров в России.

Важное дипломатическое событие в Москве. Сергей Лавров в эти минуты встречается с главой дипслужбы Ватикана. Секретарь Святого Престола прибыл в российскую столицу впервые за пять лет. Глава нашего МИД начал разговор как раз с того, что подчеркнул — Россия и Ватикан сохраняют партнерские отношения, несмотря на мировую ситуацию.

«Несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения. Надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет тоже полезным и готов рассматривать любые интересующие вас вопросы в духе поиска взаимоприемлемых договоренностей», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Благодарю вас за приглашение, которое вы мне регулярно высылали. Мы оба находимся здесь именно потому, что оба верим, что в эти трудные времена дипломатический диалог как никогда важен, что мир как никогда нуждается в дипломатии. Мы ценим эту возможность встретиться с вами, обменяться мнениями», — сказал секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями Пол Ричард Галлахер.

Ватиканский посланник планирует целую серию переговоров, в том числе с представителем Русской Православной Церкви. Во время которых планируется обсудить не только двусторонние отношения, но и международное взаимодействие, а также гуманитарные вопросы, связанные с украинским кризисом.

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