Во Внуково приземлился самолет ВВС США

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Борт два дня назад приземлился в Риге, а после продолжил путь в Москву.

В московском аэропорте Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555.

По данным flightradar24, самолет вылетел в 8:50 мск из Риги и в 10:04 мск приземлился во Внуково. Boeing прибыл в Ригу 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).

flightradar24.com

Модель Boeing C-17 Globemaster III изначально разработана для замены грузового самолета Lockheed C-141 Starlifter и обычно выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск. После посадки во Внуково данные о перемещении воздушного судна перестали поступать: на сервисе указано, что самолет «находится вне зоны покрытия либо уже приземлился». Официальных комментариев о целях визита и статусе пассажиров не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском аэропорту Шереметьево 16 августа приземлился первый после длительного перерыва прямой пассажирский рейс из Дамаска, выполненный авиакомпанией Syrian Airlines. В честь открытия нового направления воздушное судно встретили традиционной водной аркой. Прямое авиасообщение по маршруту Дамаск - Москва - Дамаск будет выполняться раз в неделю по воскресеньям на Airbus A320.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС