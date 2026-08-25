При взрыве на Амурском газохимическом комплексе пострадали более 70 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В результате происшествия начался пожар.

На Амурском газохимическом комплексе (ГХК) произошел взрыв. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В селе Черниговка Свободненского района Амурской области произошел взрыв на территории ООО «Амурский ГХК». По предварительной информации, пострадали более 70 сотрудников предприятия. После происшествия были эвакуированы 50 работников комплекса.

Как отметили в пресс-службе предприятия, очаг возгорания на площадке строительства АГХК уже локализован. Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов.

«В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь», — отмечено в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 10 августа произошел взрыв на золоторудном месторождении на Камчатке. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали. По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв баллона с пропаном на строительной площадке во время проведения подрядной организацией сварочных работ.

Прокуратура организовала проверку случившегося.

Также 5-tv.ru о том, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получил Новошахтинский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) в Ростовской области. Работа предприятия была временно остановлена.

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