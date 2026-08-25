«Условий нет»: адвокат Блиновской раскрыла, как блогер проведет юбилей в колонии

Адвокат Сальникова: Блиновская не будет праздновать 45-летие в колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Фигурантке громкого дела исполняется 45 лет.

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание в исправительной колонии, встретит свой 45-летний юбилей без праздничных мероприятий и особых послаблений. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

По словам защитницы, учреждение, в котором содержится блогер, не предполагает индивидуальных камер — осужденные живут и работают в общих условиях. В колонии организован швейный цех, однако чем именно занимается сегодня Елена, Сальникова уточнять не стала, сославшись на адвокатскую этику и нежелание комментировать личную жизнь подзащитной.

«День будет обычный, скорее всего, условий для празднования там нет», — отметила она, опровергнув слухи о возможных послаблениях в честь дня рождения.

Напомним, Блиновская была осуждена по громкому делу о неуплате налогов и легализации денежных средств и в настоящее время находится в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать блогера Елены Блиновской, Нина Останина, назвала происходящее с ее детьми уничтожением. Так она прокомментировала новость о том, что приговор ее дочери оставлен в силе.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор блогеру. Блиновская была признана виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, ей назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. С нее также взыскано более 587 миллионов рублей, а ее брат, Александр Останин, столкнулся с судебными исками и арестами имущества.

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