Могут ударить по Земле: на Солнце неожиданно зафиксировали три сильные вспышки

Фото, видео: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/lpixras; 5-tv.ru

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Активность проявила область, которая, казалось, уже полностью исчерпала свою энергию.

На Солнце неожиданно возобновились вспышки, которые могут ударить по Земле. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«На Солнце возобновились сильные вспышки с угрозами для Земли. Быстрый рост активности наблюдается на Солнце примерно начиная с полуночи по московскому времени. <…> С начала дня на Солнце зарегистрировано уже три сильные вспышки уровня M (четвертая категория по пятибалльной шкале)», — уточнили в лаборатории.

Выбросы энергии были зафиксированы в группе пятен, расположенных в центре солнечного диска. Эта область в последние дни проявляла ограниченную активность, поэтому считалось, что она уже потратила всю свою энергию. Однако последние события доказали обратное.

До этого, в августе, ученые зафиксировали лишь четыре вспышки на ближайшей к нам звезде.

Пока специалисты не дают точных прогнозов относительно магнитных бурь на Земле, так как ситуация еще изучается. Но риски того, что вспышки достигнут нашей планеты, одни из самых высоких за последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые проследили за корональным выбросом массы с помощью рекордных 17 космических аппаратов. Они находились на разных расстояниях от светила и значительно отклонялись от линии Солнце — Земля. Это позволило оценить форму облака плазмы значительно подробнее, чем раньше.

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