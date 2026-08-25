Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Lenain-Vieira Elisa/STAR; 5-tv.ru

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До выборов еще восемь месяцев, но президентская гонка уже превратилась в ярмарочный балаган, где не устают искать русский след.

Во Франции русский след видят буквально во всем. В агенты Кремля записали сразу несколько кандидатов на пост президента. Официальный Париж не смущает даже то, что политики имеют диаметрально противоположные взгляды, в том числе и на отношения с Москвой.

За восемь месяцев до выборов сторонники Макрона готовы назвать друзьями России любого, кто критикует нынешний курс. Впрочем, такие методы не помогают никому. Какое будущее ждет Пятую республику в ситуации, когда пользующихся доверием кандидатов просто нет, выяснял корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Фарс — так исторически во Франции называли традиционный ярмарочный балаган. И теперь предвыборная гонка в Пятой республике — и есть тот самый фарс, только политический. По прогнозам, число охотников сменить Макрона в Елисейском дворце на этот раз побьет рекорд. Уже 25 кандидатов, считая Рафаэля Глюксманна — внука советского разведчика. Этот факт, кстати, позволил оппонентам смело занести его в агенты влияния Москвы. Хотя риторика отнюдь не пророссийская.

«Выбор, который мы все сделаем в 2027 году, без сомнения, — самый важный. И вопрос прост: отдадим ли мы нашу страну госпоже Ле Пен и крайне правым, прислужникам Трампа и Путина», — сказал лидер партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн.

Глюксманн — в переводе с немецкого «счастливчик». Удачу и везение он сулит и будущим избирателям в своей предвыборной программе.

«Моя программа проста. Мы увеличим… Я всегда говорил, что хочу вести эту борьбу вместе с моими друзьями-социалистами. Наша кампания на выборах в Европарламент дала огромную надежду миллионам французов и француженок. Теперь мы сделаем лучше: победим на президентских выборах!» — заявил Глюксманн.

Главным врагом Глюксманн видит все-таки не абсолютного лидера консервативного «Национального объединения» и соцопросов Марин Ле Пен (ей 18 апреля прочат 38% голосов), а прямого конкурента в объединении всех левых сил — Жан-Люка Меланшона. Его «Непокорившаяся Франция» — на втором месте, у нее 17%.

«Французские левые не пресмыкаются перед диктаторами, не играют в игры с „не-евреями“ на митингах, не разрывают общество на части, играя на страстях идентичности. Нужно перестать бояться Жан-Люка Меланшона!» — добавил Глюксманн.

Этот камень в «огород идентичности» — отсыл к предложению Меланшона называть французский язык «креольским», чтобы избавиться от колониального наследия. Его же идея — объявить дефолт по рекордному госдолгу страны (а это больше трех с половиной триллионов евро, на 17% больше объема всей национальной экономики) — наводит ужас на профильное министерство.

«Три триллиона 536 миллиардов евро долга! Простой вопрос: почему бы тебе не отменить долг?» — говорит французская журналистка Аполлин де Малерб.

«Ложная, якобы хорошая идея. Все кажется так просто. Вы имеете в виду вчерашнюю речь Жан-Люка Меланшона? Он повторяет ее уже много лет», — возражает министр экономики Франции Ролан Лескюр.

Но по прогнозам, именно Меланшон выйдет во второй тур и второго мая поспорит за президентское кресло с Марин Ле Пен. Мрачные прогнозы строит Politico.

— Следующий кошмар НАТО: президентские выборы во Франции. Выход Парижа из альянса уже не является чем-то неопределенным. Но этот шаг дорого обойдется как Франции, так и ее союзникам.

А что уходящий президент Макрон? Его, кажется, собственная страна сейчас не волнует.

«Я считаю очень важным, чтобы мы ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши же страны продавали эту нефть, газ или дизель на Украину, извините, в Россию», — заявил Эммануэль Макрон.

Правящей элите проблемами не далекой и чужой Украины, а своей страной заняться бы, говорит оппозиция. Например, озаботиться восстановлением департамента Од, пострадавшего от аномального по силе вихря.

Этот торнадо — всего лишь слабый намек на эпоху турбулентности, в которую входит Пятая республика в предвыборном марафоне.

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