Волочкова снялась голой в домашней бане, прикрывшись веником

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Балерина отдыхала на Мальдивах, но не забыла любимый способ расслабиться.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова после отдыха на Мальдивах сменила тропические пейзажи на русскую баню и поделилась с подписчиками весьма откровенным кадром.

На опубликованной фотографии артистка позирует на полке домашней парной, прикрывшись большим банным веником. Судя по всему, возвращение из теплых краев не заставило Волочкову отказаться от привычных способов расслабиться.

«Высоко сижу, далеко гляжу… Домашняя авторская русская баня и ледяная купель на свежем воздухе — любимое место для отдыха», — написала балерина в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

Волочкова призналась, что любовь к парной появилась у нее еще в подростковом возрасте. К банным процедурам будущую звезду приучил отец, когда ей было 13 лет. С тех пор артистка, по ее словам, стала настоящим ценителем русской бани.

Причем обычным походом в парную дело не ограничивается. Балерина уверяет, что за годы увлечения успела придумать собственные варианты парения и особые банные «детали». Какие именно секреты входят в ее авторскую программу, Волочкова раскрывать не стала.

Зато эффектный кадр из парной оставила подписчикам достаточно пространства для фантазии. После мальдивских пляжей балерина явно решила продолжить отдых уже дома — только вместо океана выбрала ледяную купель, а вместо пляжного образа — банный веник.

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