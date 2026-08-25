«Это все вранье»: Олег Каменщиков объяснил принцип борьбы с культом достижений

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Новый тренд набирает обороты — люди не хотят жертвовать личной жизнью ради карьеры и избегают лишней работы. Что это — лень или последствие массового выгорания?

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Олег Каменщиков резко высказался о тренде на отказ от карьерных достижений. Он предположил, что разговоры о том, что работа и успех не важны, — это банальное лицемерие. Своим мнением артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма».

«Это все от лукавого. Я считаю, что это все вранье. Все хотят достигать чего-то, каких-то высот, в каждой профессии. А если у него это не получается, он начинает говорить: „А я не очень-то и хотел, я люблю отдыхать“. Все это фигня», — сказал Каменщиков.

Артист уверен, что все без исключения на самом деле хотят зарабатывать хорошие деньги, иметь профессиональную репутацию и что-то значить в этом мире. Но не все готовы ради своей цели свернуть горы. При этом без труда и самоотдачи, уверен Каменщиков, ничего не получится.

«Без работы ты денег не заработаешь, увы, если ты не мажор, и если в 2010 году ты не купил биткоины, когда они стоили по 16 тысяч рублей», — заключил актер.

Тема отказа от некогда царствовавшей культуры достижений и рост популярности так называемого тихого увольнения сегодня актуальна. В соцсетях все чаще звучат призывы работать по минимуму, не брать на себя лишние задачи и не жертвовать личной жизнью ради карьеры. Однако статистика показывает, что многие россияне вынуждены работать интенсивно из-за экономической необходимости.

Согласно опросу Академии социальных технологий, с которыми ознакомились журналисты CNews, 75% сотрудников российских компаний думают о смене работы или уже ищут новое место, и только 25% полностью довольны и увольняться не планируют.

Почти половина сотрудников работает на пределе: за последние полгода 80% опрошенных хотя бы иногда ловили себя на мысли: «Еще немного — и уволюсь». При этом каждый второй опрошенный не хотел бы работать до пенсионного возраста, а каждый четвертый хочет завершить карьеру до 40 лет. Из-за усталости, в том числе, люди экономят ресурсы и меньше вкладываются в работу — 63% респондентов сообщили, что стали менее инициативными.

Ранее 5-tv.ru публиковал обнадеживающие новости для россиян, находящихся на грани выгорания — производственный календарь на следующий год. При классической пятидневной рабочей неделе на 2027-й придется 118 нерабочих дней, а количество рабочих, в свою очередь, составит 247.

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