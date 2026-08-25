Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военные инженеры обследуют городские кварталы, дороги, здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Военнослужащие 12-й инженерной бригады группировки войск «Центр» проводят сплошное разминирование Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Работы ведутся в условиях обстрелов со стороны ВСУ и угрозы атак ударных беспилотников. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По словам саперов, плотность минирования в городе оказалась ниже, чем на многих других участках. Чаще всего специалисты находят самодельные взрывные устройства, предназначенные для сброса с БПЛА, а также неразорвавшиеся боеприпасы от ударных дронов.

Инженеры проверяют здания, подвалы, дороги и придомовые территории. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожают на месте с помощью накладных зарядов. Местные жители также передают военным информацию о найденных минах и снарядах.

В городе регулярно выявляют лаборатории ВСУ по подготовке ударных беспилотников и схроны с готовыми взрывоопасными предметами и компонентами для их сборки.

Для работы саперы используют защитные костюмы ОВР-2-02, щупы с диэлектрическими наконечниками, специальные ботинки с подошвой толщиной до 35 мм и высокочувствительные металлоискатели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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