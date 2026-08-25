Журналист, разведчик и друг мафии: тайны Леонида Колосова раскрыли к 100-летию

Леонид Колосов работал журналистом в Италии и был агентом КГБ под прикрытием

Фото, видео: © РИА Новости/В. Хоменко; 5-tv.ru

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Легендарный корреспондент «Известий» и агент КГБ помог наладить связи СССР с Италией.

Немногие знают, что впервые навести мосты между Святым престолом и советским руководством поручили человеку, которого считают одним из главных авантюристов ушедшего века.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного Леонида Колосова. Обаятельный журналист газеты «Известия» долгие годы работал «собкорром под прикрытием». Его репортажи читала и обсуждала вся Италия. Но то, что за ними скрывалось, в Москве держали под грифом «совершенно секретно».

Как один человек смог одинаково сблизиться с Ватиканом и сицилийской мафией? Самые яркие страницы биографии Леонида Колосова изучил корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Этот импозантный мужчина на фотографиях — Леонид Колосов — известный журналист-международник газеты «Известия», который в 60-х годах прошлого века работал собкором в Италии и был секретным агентом КГБ. Эту тайну не знала даже семья.

«Папа был ужасно обаятельный, очень контактный. И если он что-то говорил, ему верили», — сказала дочь Леонида Колосова Ирина Колосова.

За обаятельной улыбкой Леонид Колосов умело прятал главное. Он смог предотвратить государственный переворот в Италии, изменить экономику СССР, дружить с итальянской мафией и оставаться нераскрытым.

«Это было в то время, когда мы все увлекались фильмами о „Крестном отце“, и вдруг папа рассказывает эту историю и даже показывает нож, который ему, собственно, подарил Николо Джентили, глава сицилийской мафии», — добавила дочь Леонида Колосова Мария.

До того, как стать «журналистом под прикрытием», Леонид Колосов успешно работал в Министерстве внешней торговли, и чтобы отвести подозрения, почему он сменил блестящую карьеру на журналистское перо, нужна была крепкая легенда.

Нужна была статья, которая бы не осталась незамеченной. Острую тему подсказал главный редактор «Известий» Аджубей. История про нелегкую судьбу итальянских женщин с низкой социальной ответственностью стала настоящей журналистской сенсацией.

Смелый материал подхватили иностранные газеты. Итальянская контрразведка «Сифара» от советского журналиста отстала.

«Он был очень эффективен как разведчик и не менее ярок как журналист», — сказала редактор архива газеты «Известия» Татьяна Киреева.

Вскоре Леонид Колосов получил сверхсекретное задание лично от генсека Хрущева — наладить контакт с Папой Римским.

«Леонид умел найти общий язык даже с Папой Римским, представляете? Он ухитрился познакомиться с одним из кардиналов, навести мосты, как он говорил», — сказал политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.

Установленный дипломатический мостик ломает газетная статья с броским названием «Красный папа». Ответный ход ЦРУ срабатывает. Встреча с Хрущевым откладывается, а через три месяца понтифик умирает. На Леонида Колосова совершается покушение.

«Была авария, в меня стреляли в Сицилии, но попали в ногу. Это судьба», — говорил Леонид Колосов.

Задача разведчика была сложной — завязать опасное знакомство с боссом мафии, который в агентурных сводках получил псевдоним «Дед».

Именно «Дед» передал агенту КГБ Колосову детали секретной операции, которую разработало ЦРУ под кодовым названием «Соло». Секретную информацию Колосов превращает в статью.

«Они их публикуют в печати, начинается колоссальный шум», — рассказывал Леонид Колосов.

У СССР и Италии крепнут отношения. В это время Леонид Колосов налаживает контакт с руководством автомобильного концерна «Фиат», участвует в организации так называемой «сделки века» — строительстве в СССР автомобильного завода ВАЗ.

В конце 1980-х Леонид Колосов в звании подполковника уходит в отставку и делает признание, что вел двойную игру. Откровения бывшего сотрудника КГБ становятся мировой сенсацией. Через несколько лет его приглашают в Италию, чтобы сказать спасибо.

«Самое главное — вы не принесли вреда нашей стране, и за это мы вас любим», — рассказывал Леонид Колосов.

К столетию со дня рождения легендарного разведчика и яркого журналиста детали его захватывающей биографии вошли в новое издание книги «Разведчик в Вечном городе», где рядом с описанием шпионской работы есть и лирические строчки, написанные рукой автора.

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