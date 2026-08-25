Вода смыла дома и дороги: что известно о последствиях паводка на Сахалине

Фото, видео: MAX/МЧС Сахалинской области; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС обнаружили пустые контейнерные дома, смытые рекой.

На Сахалине после масштабного паводка нашли погибшего. Это житель города Томари на юго-западе острова. Тело пенсионера обнаружили, когда вода схлынула. Для того чтобы точно установить причины смерти, проведут экспертизы.

Кроме того, в Томари вышли из строя оба водовода, размыты участки дорог, ущерб жилым домам устанавливается. МЧС, в свою очередь, сообщило — в центральной части Сахалина нашли часть контейнерных домов, смытых рекой, но они оказались пустыми.

Когда начался паводок, там находились туристы, которые приехали на термальные источники. Большинство спаслись, два человека пропали без вести, их ищут. Они могут быть в еще не найденных домах.

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