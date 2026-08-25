«Это может убить искусство»: актриса Лиана Гриба о влиянии ИИ на творчество

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Звезда призналась, что использует нейросети для быстрого доступа к информации, но выступила против их применения в творчестве.

Российская актриса Лиана Гриба высказалась о влиянии нейросетей на искусство. Звезда полагает, что современные технологии хоть и облегчают жизнь, но могут нанести серьезный ущерб творчеству, если их использовать бездумно. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма».

«Я думаю, что это может убить искусство. Я пользуюсь Chat GPT в каких-то интеллектуальных целях, если мне что-то интересно, я могу зайти, спросить, это такой быстрый доступ к информации. Но в плане творчества, мне кажется, это убьет. Я против, наверное», — поделилась Гриба.

При этом актриса призналась, что ее отношение к нейросетям и искусственному интеллекту (ИИ) со временем изменилось. Если раньше она относилась к ним категорически негативно, то теперь видит и продуктивные стороны: например, с их помощью можно быстро и с экономией создавать видеоклипы. Однако в искусстве, по ее словам, важнее живой, душевный подход.

«Я, честно, больше за настоящее — за настоящее искусство, чтобы от души это шло, не чтобы через нейросети», — добавила артистка.

Лиана Гриба известна по ролям в сериалах «Молодежка», «Триггер» и фильме «Холоп-2». В 2024 году она также снялась в драме «Свет», где сыграла одну из главных ролей. Роль Саши Гордеевой в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» («Постучись в мою дверь в Москве». — Прим. ред.) принесла ей широкую известность.

Несмотря на мнения критиков, нейросети становятся привычной частью жизни человека. Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября в российских школах вводятся новые учебные дисциплины, в том числе профильный курс «Искусственный интеллект» с углубленным изучением информатики. Детям расскажут о принципах работы нейросетей, машинного обучения и анализа данных, а также научат критически оценивать ответы, полученные от ИИ.

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