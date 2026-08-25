Лучше хороший блогер, чем плохой актер: Олег Каменщиков о новых реалиях кино

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Многие профессиональные артисты жалуются на звезд интернета, которых режиссеры берут на главные роли. А некоторые за них заступаются!

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Олег Каменщиков на премьере сериала «Большая фарма» высказался о съемках блогеров в кино. Ряд известных российских артистов выступали против этой тенденции. В частности, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сетовала, что прежде конкуренция строилась на мастерстве и опыте, а теперь главным стал фактор популярности.

Актриса Наталья Рудова заявляла, что многие блогеры недостаточно талантливы для экрана. В соцсетях она писала, что ждет момента, когда инфлюенсеры «окончательно обесценят кино как индустрию». А вот Олег Каменщиков с ней не согласен. С корреспондентом 5-tv.ru актер поделился, что в некоторых случаях интернет-звезда может сработать на площадке лучше, чем профессиональный актер, если последний переоценивает свои способности.

«В театр любого блогера вытащи — он там, извините меня, облажается, скорее всего. Потому что в кино эта фишка, она нормально работает, если у грамотного режиссера. Поэтому иногда в принципе снять лучше хорошего блогера, чем плохого актера. Особенно если актер думает, что он хороший, а он плохой», — посмеялся Каменщиков.

Артист также обратил внимание на разницу между театром и кинематографом. По его словам, кино — специфический жанр, успешный результат творческой работы во многом зависит от режиссера, в то время как театр требует иного подхода.

Олег Каменщиков учился на театральном факультете Красноярского государственного института искусств, затем перевелся и в 1999 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Играл в Саратовском ТЮЗе, позже работал в Центре драматургии и режиссуры и в театре «Практика», дебютировал в кино в 2002 году. Известные работы с его участием — сериалы «Дикий», «След», «Триггер», «Чикатило» и «Паутина». За проект «Под подозрением» он получил приз зрительских симпатий на фестивале «Амурская осень» в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусственный интеллект создал цифровую копию американского актера Вэла Килмера для съемок в фильме «Глубоко, как в могиле». Артист подписал контракт, но умер от пневмонии до начала производства. С согласия родственников нейросеть сгенерировала образ 30-летнего Килмера, который сыграл католического священника и даже заговорил на языке индейцев.

Это не первый случай использования технологий для возвращения актера на экран. В 2022 году он появился в продолжении «Топ Гана» в роли лейтенанта Казански. Тогда из-за рака горла он практически потерял голос, но спецэффекты позволили восстановить его звучание. Кажется, еще немного, и даже блогеры кинематографу не понадобятся!

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