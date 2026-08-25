Канье Уэст снова не доехал до России: почему отменен концерт на «Газпром-Арене»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Rojas; 5-tv.ru

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Смогут ли зрители вернуть деньги за билеты?

Гастроли Канье Уэста в России, на которых еще не спето ни одной песни, но уже созданы многочисленные скандалы, вероятно, вообще не состоятся. Сегодня «Газпром-Арена», где в октябре и должен был выступать рэпер, официально сообщила, что ничего не знает о предстоящем мероприятии. Корреспондент «Известий» Иван Литомин подсчитал, что таким образом Канье не приезжает в Россию уже в четвертый раз.

Это конец? Концерта «главного артиста планеты» — Канье Уэста — на «Газпром-Арене» Петербурга не будет. Это официально. С таким заявлением сегодня выступили сайт и соцсети самой «Газпром-Арены».

«Газпром-Арена» не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency. «Газпром-Арена» никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в заявлении.

Любопытно, что ровно там же — на сайте и в соцсетях самой «Газпром-Арены» — выступление Канье Уэста впервые проанонсировали. Вот пост от 17 августа — два эксклюзивных концерта в рамках мирового тура. Там же ссылка на отдельный сайт с билетами: самые дешевые — за 9000 рублей на танцпол — и самые дорогие — VIP-ложи за 160 тысяч — были раскуплены в первые же часы старта продаж.

«Для нас, как для студентов, которые на этот билет все-таки скидывались, эта сумма достаточно весомая, хоть и все работаем», — сказал студент Аким Краснолобов.

С возвратом билетов на этот концерт в принципе все непросто: организатор четко прописал, что без уведомления зрителя может поменять артиста. И вместо Канье Уэста на сцене мог появиться, в общем-то, кто угодно.

Вопрос о возврате денег за билеты мы адресовали непосредственно организаторам — концертному агентству Say Agency. И вот ведь парадокс: менеджеры агентства, кажется, были даже не в курсе, что «Газпром-Арена» отменила выступление мировой звезды.

«С нами никто не выходил на связь, нас не предупреждали», — ответили в агентстве.

Эпатаж самого Канье Уэста на фоне скандала как будто бы уходит на второй план, но, кажется, лишь добавит ему популярности. Имя свое он скандалами-то и сделал. Постил свастику, восхвалял Гитлера. Затем удалял, говорил, мол, биполярка у меня, каюсь. Жены его — одна краше другой.

В России Канье прославился вообще случайно — благодаря вот этому хиту. «Седую ночь» он, конечно, не исполнял — это творение искусственного интеллекта. Но выстрелило моментально, и вот уже фанаты скупили билеты за десятки тысяч рублей на шоу, которое искусственным интеллектом не заменить.

Да и денег, похоже, уже не вернуть. По крайней мере, пока никаких официальных заявлений о возврате организаторы так и не сделали.

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