🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 29 августа. Это день, когда нужно освободиться от того, что давно потеряло ценность.
♈️ Овны
Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам.
Космический совет: отстаивайте свое.
♉ Тельцы
Тельцы, рутинная задача сегодня может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Не торопите события и придите к пониманию.
Космический совет: готовьтесь к переменам.
♊ Близнецы
Близнецы, любопытство может привести вас в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению и обретете необходимые связи.
Космический совет: станьте исследователем.
♋ Раки
Раки, воспоминание из прошлого неожиданно напомнит о забытом желании. Возможно, настало подходящее время вернуть в жизнь то, от чего вы когда-то отказались.
Космический совет: вернитесь к мечтам.
♌ Львы
Львы, окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо и стойко ответьте на вызов.
Космический совет: возвысьтесь над угрозой.
♍ Девы
Девы, организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижение нагрузки позволит вернуть бодрость и собранность.
Космический совет: ищите отдых.
♎ Весы
Весы, особое внимание уделите финансовой сферы. Сегодня вам могут сделать выгодное предложение, не упустите его.
Космический совет: будьте бдительны.
♏ Скорпионы
Скорпионы, найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за собственные прежние пределы.
Космический совет: мотивация в вызове.
♐ Стрельцы
Стрельцы, вам может понадобиться эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте внутренним всплескам взять верх.
Космический совет: держите себя в узде.
♑ Козероги
Козероги, придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Передача части обязанностей другому человеку заметно упростит ваш день.
Космический совет: сбросьте ответственность.
♒ Водолеи
Водолеи, неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Не спешите давать происходящему определение.
Космический совет: не торопите события.
♓ Рыбы
Рыбы, творческая задумка потребует воплощения, а не очередного откладывания. Сделанный первый шаг способен превратить фантазию в реальный проект.
Космический совет: идите к мечте.
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