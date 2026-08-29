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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Борис Сатаров 563 0
Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 29 августа. Это день, когда нужно освободиться от того, что давно потеряло ценность.

♈️ Овны

Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам. 

Космический совет: отстаивайте свое. 

♉ Тельцы

Тельцы, рутинная задача сегодня может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Не торопите события и придите к пониманию. 

Космический совет: готовьтесь к переменам. 

♊ Близнецы

Близнецы, любопытство может привести вас в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению и обретете необходимые связи. 

Космический совет: станьте исследователем. 

♋ Раки

Раки, воспоминание из прошлого неожиданно напомнит о забытом желании. Возможно, настало подходящее время вернуть в жизнь то, от чего вы когда-то отказались.

Космический совет: вернитесь к мечтам. 

♌ Львы

Львы, окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо и стойко ответьте на вызов. 

Космический совет: возвысьтесь над угрозой. 

♍ Девы

Девы, организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижение нагрузки позволит вернуть бодрость и собранность.

Космический совет: ищите отдых. 

♎ Весы

Весы, особое внимание уделите финансовой сферы. Сегодня вам могут сделать выгодное предложение, не упустите его. 

Космический совет: будьте бдительны. 

♏ Скорпионы

Скорпионы, найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за собственные прежние пределы.

Космический совет: мотивация в вызове. 

♐ Стрельцы

Стрельцы, вам может понадобиться эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте внутренним всплескам взять верх. 

Космический совет: держите себя в узде. 

♑ Козероги

Козероги, придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Передача части обязанностей другому человеку заметно упростит ваш день.

Космический совет: сбросьте ответственность. 

♒ Водолеи

Водолеи, неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Не спешите давать происходящему определение. 

Космический совет: не торопите события. 

♓ Рыбы

Рыбы, творческая задумка потребует воплощения, а не очередного откладывания. Сделанный первый шаг способен превратить фантазию в реальный проект.

Космический совет: идите к мечте. 

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