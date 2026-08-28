🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 28 августа. Это день, когда обстоятельства потребуют гибкости.
♈️ Овны
Овны, решительность позволит быстро разобраться с вопросом, который долго оставался без ответа. Инициатива окажется уместной там, где остальные предпочтут выжидать.
Космический совет: не оглядывайтесь.
♉ Тельцы
Тельцы, сосредоточьтесь на том, что приносит вам пользу, и не тратьте силы на лишнее. Помните, что ваш внутренний компас укажет нужный путь.
Космический совет: выбирайте надежное.
♊ Близнецы
Близнецы, случайная встреча способна заметно изменить ваши планы. Будьте внимательны к информации, которая появится между делом.
Космический совет: ищите подсказки.
♋ Раки
Раки, не обращайте внимания на внешние проявления людей. Они могут быть лишь защитным механизмом, за которым скрывается призыв о помощи.
Космический совет: слушайте сердца.
♌ Львы
Львы, сегодня вам могут открыться новые двери, подарив столь необходимые возможности. Не бойтесь брать на себя роль, которую раньше считали слишком сложной
Космический совет: дерзайте наперекор.
♍ Девы
Девы, накопившиеся мелочи потребуют внимания и могут занять значительную часть времени. Наведенный порядок.
Космический совет: отриньте лишнее.
♎ Весы
Весы, привлекательное предложение заставит задуматься о смене приоритетов. Не торопитесь соглашаться, пока не оцените все последствия.
Космический совет: дайте себе время.
♏ Скорпионы
Скорпионы, скрытая прежде деталь позволит иначе взглянуть на происходящее. Не бойтесь пересмотреть свои взгляды.
Космический совет: проявите гибкость.
♐ Стрельцы
Стрельцы, не поддавайтесь рутине, берите все в свои руки. Насыщенный день подарит вам понимание следующих шагов.
Космический совет: решитесь на авантюру.
♑ Козероги
Козероги, сегодня может потребоваться отказаться от шаблонов. Ищите нестандартные решения и не бойтесь последствий, вас ждет успех.
Космический совет: выйдите за рамки.
♒ Водолеи
Водолеи, не бойтесь перемен. Люди вокруг сегодня могут вас удивить, но это не повод для паники. Подстройтесь под новые правила.
Космический совет: уловите ритм.
♓ Рыбы
Рыбы, будьте терпимее к чужим чувствам и взглядам. Деликатность позволит избежать неловкости и сохранить теплое общение.
Космический совет: ощущения лучше слов.
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