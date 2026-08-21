Самые счастливые годы с волками: умер «испанский Маугли» в возрасте 80 лет

Daily Mail: умер живший с волками «испанский Маугли» в возрасте 80 лет

Фото: youtube.com/Pais Lobo

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Мужчина пытался вернуться в лес, но животные его не приняли обратно.

В возрасте 80 лет в Испании скончался Маркос Родригес Пантоха, прославившийся на весь мир как мальчик, воспитанный волками. Об этом сообщило Daily Mail.

Мужчина ушел из жизни 15 августа в провинции Оренсе, оставив после себя уникальное наследие.

Пантоха утверждал, что 12 лет, проведенных среди хищников в горах Сьерра-Морена, были самым счастливым периодом в его долгой судьбе.

Мужчина оказался в лесу в семилетнем возрасте. Он смог не только выжить, но и стать полноценным членом звериной семьи, которая приняла его, кормила и оберегала в пещерах.

История Маркоса началась в 1954 году, когда его, совсем ребенка, отправили работать пастухом коз. Мать мальчика умерла во время родов, а жестокий отец бросил сына ради другой женщины.

Старик-наставник обучил ребенка разводить огонь и делать примитивную утварь, но вскоре исчез, оставив мальчика в полном одиночестве. Маркос выживал, наблюдая за повадками диких животных, пока его не приметила волчица.

«После кормления своих детенышей она бросила мне кусок мяса. Я боялся, что она нападет, но она подтолкнула еду носом. Когда я начал есть, она не укусила меня, а просто лизнула, признав своим», — рассказывал мужчина в интервью.

Лишь в 1965 году, спустя 12 лет жизни с животными, Пантоху обнаружили сотрудники Гражданской гвардии. Юноше уже было 19 лет. Он был полуголым, босым и общался исключительно с помощью рычания и воя.

Его возвращение к цивилизации проходило мучительно. В приюте монахини заново учили его ходить прямо и есть за столом, а звуки машин и толпы вызывали у него ужас.

Несмотря на попытки социализации, работу в сфере обслуживания и даже службу в армии, Маркос часто признавался в разочаровании человеческой натурой. Он сетовал, что люди неоднократно обманывали его в финансовых вопросах, пользуясь его неопытностью.

В последние годы жизни он пытался вернуться в горы, но обнаружил, что мир природы изменился. Старые тропы перекрыли электрические ворота, а волки, почуяв запах человека, больше не подходили к нему близко.

В 2010 году его необыкновенная биография легла в основу художественного фильма «Среди волков».

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