Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Премьер-министр Польши практически оправдал этот террористический акт.

Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве газопроводов «Северный поток» способно вызвать лишь изумление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Те, кто взорвал одну из ниток „Северного потока“ ,совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. И, конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызвать не может», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что те, кто инвестировал и запускал эти газопроводы, в реальности, а не на словах, вкладывались в будущее экономики Европы, ее конкурентоспособность и ее энергетическую безопасность.

Дональд Туск убежден, что ответственность за это происшествие лежит не на тех, кто вывел из строя газопровод, а на тех, кто его строил. Он заявил, что Германии не стоит искать виновных в подрыве «Северных потоков», как и любых других людей, которые предпринимают какие-либо действия против России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Хорватии задержали гражданина Украины Владимира З., который может быть одним из участников, организовавших подрыв «Северных потоков». Подозреваемый является профессиональным дайвером. И его навыки могли пригодиться при установке взрывного устройства на трубопровод.

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