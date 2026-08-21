Пережила две мировые войны: самой старой жительнице Земли исполнилось 117 лет

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Долгожительница появилась на свет в 1909 году.

Самая старая жительница Земли Этель Катерхэм из Великобритании отмечает свое 117-летие. Об этом сообщило издание Би-би-си.

Британка живет в доме престарелых Hallmark Lakeview Care Home в графстве Суррей под Лондоном. Праздник она отмечает с семьей и друзьями.

«Старейший в мире человек празднует 117 лет в Суррее в пятницу со своей семьей и друзьями», — сказано в публикации.

Долгожительница появилась на свет 21 августа 1909 года в Гэмпшире — за три года до того, как утонул «Титаник» и за восемь лет до Октябрьской революции в России. На ее век выпали две мировые войны, и она последняя, кто помнит правление короля Эдуарда VII.

До Катерхэм старейшей жительницей планеты считалась бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Та скончалась 30 апреля 2025 года в возрасте 116 лет и 326 дней. В свой 110-й день рождения она получила благословение от папы римского Франциска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.