СК задержал подозреваемых в осквернении памятника героям Сталинграда в Волгоград

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; volgograd.sledcom.ru; 5-tv.ru

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Один из пранкеров кинул в водоем на мемориале купюру, а второй прыгнул за ней.

Следственные органы Следственного комитета России по Волгоградской области расследуют уголовное дело против двоих блогеров. Их подозревают в осквернении памятника героям Сталинграда. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следствие установило, что в ходе розыгрыша 24 июля 2026 года на мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане фигуранты кинули в водоем рядом с памятником «Стоять насмерть!» пятитысячную купюру, предлагая прохожим прыгнуть за ней. Один из них, изображая случайного очевидца, прыгнул в воду.

Действия пранкеров подпадают под пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «осквернение воинских захоронений и мемориального сооружения, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Все это шутники снимали на телефон и выложили в соцсети. Следователи, оперативники и работники центра по противодействию экстремизму МВД задержали фигурантов в разных регионах. Нарушителей доставили в Волгоград и заключили под стражу.

Ранее один из блогеров попытался объяснить скандальную выходку тем, что просто хотел по народной примете загадать желание, но мелочи при себе не нашел.

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