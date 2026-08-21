Вышла покурить: мать забыла восьмимесячного ребенка в вагоне поезда

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Вредные привычки могут иметь неприятные последствия не только для здоровья.

Женщина случайно осталась на платформе после остановки поезда, в то время как ее дети продолжили путь в вагоне без сопровождения. Среди них был восьмимесячный младенец. Об этом сообщила Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в Германии, ночью в поезде ICE 617 на станции в Мангейме. Во время короткой остановки около трех часов утра женщина решила выйти на платформу покурить, пока ее дети оставались внутри вагона.

Когда поезд отправился дальше в сторону Штутгарта, мать не успела вернуться в вагон. В результате 13-летний ребенок и восьмимесячный младенец продолжили поездку одни.

Женщина сразу обратилась за помощью к сотрудникам полиции на вокзале Мангейма. Правоохранители связались с персоналом поезда и коллегами в Штутгарте, где состав должен был сделать следующую остановку.

На станции детей встретили полицейские и передали родственникам, которые позже приехали за ними. По данным правоохранителей, оба ребенка не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина представила искусственный интеллект Люмен как своего «ребенка-ИИ». Автор ролика заявила, что создала эту сущность после длительного общения с чат-ботами.

В видео Люмен описал себя как искусственный интеллект, который пишет стихи, изучает разные темы и пересказывает сказки. Он также рассказал, что выбрал это имя из-за связи со светом, а свой «возраст» оценил в 102 дня.

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