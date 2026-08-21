Лето сбежало без оглядки: Москву ждет резкое похолодание и дожди

Синоптик Ильин: в Москве на следующей неделе ожидается похолодание и дожди

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Будут ли еще теплые дни в этом году?

В Москве на следующей неделе ожидается заметное похолодание и дожди. Об этом синоптик Александр Ильин рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, снижение температуры начнется уже в понедельник, 24 августа. В период с начала недели до четверга максимальные значения в столице будут находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса.

«С понедельника по четверг все максимальные значения температуры, в принципе, можно уместить в градацию +16, +21 градуса», — рассказал Ильин.

При этом к пятнице, 28 августа, ожидается более заметное похолодание. Днем температура может составить от +11 до +16 градусов, а в ночные часы в конце рабочей недели столбики термометров могут опуститься до +4…+9 градусов.

Синоптик отметил, что в течение всей недели в Москве возможны дожди. По его словам, осадки будут преимущественно слабыми, кратковременными и пройдут местами.

«Всю неделю в прогнозах присутствуют дожди, пускай они не сильные, даже не умеренные, а слабые, с перерывами, кратковременные, местами, но тем не менее без них не обойдется», — объяснил специалист.

При этом Ильин призвал не считать предстоящее похолодание окончательным приходом осени. По его словам, после снижения температуры в столицу еще могут вернуться теплые дни.

«Загадывать не будем. Впереди еще у нас много теплых дней будет после этого похолодания», — отметил синоптик.

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