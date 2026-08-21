Умер актер из сериала «Универ» Павел Конек

Фото: Instagram*/ pavelkonek

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Ему было 39 лет.

Умер актер Павел Конек. Об этом сообщил его коллега Алексей Марусов на своей странице в социальных сетях.

«Пришла печальная новость — ушел из жизни актер театра и кино Павел Конек! Мне неоднократно счастливилось видеть Павла в разных ролях наших театров. Точный, чуткий, ранимый и правдоподобный», — написал кинематографист.

Коньку было 39 лет. Что стало причиной смерти пока неизвестно.

Будущий артист родился 28 января 1987 года в городе Гомель. С подросткового возраста увлекался актерством. В 17 лет уже выходил на сцену местного драматического театра. В 2010 году окончил ВГИК по специальности «Актер драматического театра и кино».

Первые годы после получения профессионального образования работал в московских театрах. А летом 2020-го вернулся на родину.

Он снялся в 22-х двух кинопроектах. В их числе сериалы «Универ» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

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