Быстрый пищевой тест от гастроэнтеролога покажет, хорошо ли работает ваш ЖКТ

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На этот способ решится не каждый.

Для точной диагностики состояния желудочно-кишечного тракта обычно требуются анализы, инструментальные исследования и консультация врача. Однако есть и необычный бытовой способ обратить внимание на работу пищеварительной системы. Правда, решиться на такой эксперимент сможет не каждый.

О необычном способе проверки работы ЖКТ рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале. Для такого теста не нужны специальные приборы или предварительная подготовка, однако проводить его лучше в выходной день, когда не запланированы важные дела, поездки или встречи.

Суть метода заключается в сочетании продуктов, которое у многих ассоциируется с неприятными последствиями. Для проверки Сергей Вялов предлагает съесть селедку с огурцом и запить все молоком. Реакция организма на такую пищевую комбинацию, по словам специалиста, может показать, насколько хорошо пищеварительная система справляется с разной пищей.

«Если после употребления этих продуктов не возникает дискомфорта, вздутия, болей или расстройства, значит, пищеварительная система функционирует правильно и справляется с разными сочетаниями пищи», — посоветовал Вялов.

При этом такой способ нельзя рассматривать как полноценную медицинскую диагностику. Отсутствие неприятных ощущений после конкретного приема пищи само по себе не подтверждает, что у человека нет заболеваний желудка или кишечника.

Сергей Вялов отмечает именно реакцию организма на необычное сочетание продуктов. Если после еды появляются выраженный дискомфорт, боли, вздутие или расстройство пищеварения, это уже повод обратить внимание на состояние ЖКТ и при необходимости обратиться к специалисту.

Почему именно селедка, огурец и молоко?

Сочетание этих продуктов давно известно как бытовой «провокатор» проблем с пищеварением. Однако реакция на такую еду индивидуальна. У одного человека никаких неприятных ощущений не возникнет, а у другого после плотного приема пищи могут появиться тяжесть, вздутие или расстройство.

Поэтому сам по себе такой эксперимент не позволяет поставить диагноз. Он лишь демонстрирует, как конкретный организм переносит определенное сочетание продуктов.

При составлении рациона имеет значение не только выбор отдельных продуктов, но и общий объем пищи, ее жирность, количество клетчатки и индивидуальная переносимость. Если неприятные симптомы возникают регулярно, а не только после конкретной комбинации, лучше не пытаться самостоятельно искать причину, а обсудить ее с врачом.

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