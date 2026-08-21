Звезда «Интернов» показала себя без грамма косметики и шокировала фанатов

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Люба из «Интернов» продемонстрировала кадр, исполненный естественности и деревенской идиллии.

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы из сериала «Интерны», показала, как она выглядит без макияжа. Фото артистка опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram.

На живописном кадре звезда стоит с кружкой, предположительно, свежезаваренной матчи. Вокруг нее — зелень и умиротворяющая деревенская идиллия.

«Отдых, у себя в имении, наконец. Доброе утро», — написала она с интонацией российской дворянки.

Артистка ранее сбросила 25 килограммов и вновь продемонстрировала свою натуральную красоту. Поклонники были шокированны образом звезды. Они отметили, что актриса выглядит замечательно.

В прошлом Светлана Пермякова уже показывала свои фото без мейкапа. После одного из них пользователи сравнили ее со звездой Голливуда Шэрон Стоун. Многих покорило продемонстрированное «Любой из Интернов» чувство стиля, уверенность в себе и независимость от общественного мнения.

На одном из фото артистка показала себя за рулем автомобиля. Действительно, в свои 54 года она светится зрелой, естественной и подлинно аристократической красотой. Подчеркивает «новую искренность» ее обновленного образа будто бы нарочито казуальный гардероб.

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