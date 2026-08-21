Роскомнадзор подал иск к бывшему адвокату Лерчек Екатерине Гордон
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Соответствующее заявление уже передано в Арбитражный суд Москвы.
Роскомнадзор подал иск к адвокату Екатерине Гордон. Об этом говорится в материалах, которые оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.
Ведомство направило иск в Арбитражный суд Москвы. Организация хочет взыскать с юриста более 38,8 тысячи рублей. Соответствующее заявление было подано 18 августа, но к рассмотрению его еще не приняли.
Екатерина Гордон известна по работе со знаменитостями. Например, в 2024 году она помогала блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной — настоящее имя) во время развода с мужем Артемом Чекалиным и последующим разделом имущества.
Также Гордон была адвокатом интернет-знаменитости в уголовном деле о незаконных валютных махинациях. Однако от ее услуг блогер отказалась прямо в зале суда.
Кроме того, юрист представляла интересы семьи баскетболиста Яниса Тиммы в тяжбах против его бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Но и их сотрудничество вскоре сошло на нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон обрушилась с критикой на блогера и телеведущую Иду Галич. Их конфликт вспыхнул во время участия в реалити-шоу.
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