«Двигаюсь еще»: Раймонд Паулс раскрыл правду о своем здоровье
Раймонд Паулс опроверг слухи о творческом вечере с его участием
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Композитор опроверг информацию о подготовке творческого вечера в России.
Композитор Раймонд Паулс заявил, что не планирует устраивать творческие вечера в России и в целом редко выходит из дома. Маэстро также отметил, что не собирается возвращаться к активной сценической деятельности.
«Ну а как можно? Ну, двигаюсь еще», — ответил Паулс коррспонденту 5-tv.ru на вопрос о своем самочувствии.
Композитор добавил, что пока продолжает выходить на сцену, однако не планирует больших творческих проектов.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении творческого вечера Раймонда Паулса в России. Однако сам композитор назвал эти сообщения пустой болтовней и заявил, что никуда ехать не собирается.
«Я никуда не собираюсь ехать. Сижу дома и все», — сказал Паулс, подчеркнув, что вокруг этой темы слишком много ненужных обсуждений.
Композитор отметил, что сейчас предпочитает спокойный образ жизни и не хочет участвовать в масштабных мероприятиях. При этом он продолжает сохранять связь с музыкой и выходит на сцену, когда это необходимо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.