«Двигаюсь еще»: Раймонд Паулс раскрыл правду о своем здоровье

Раймонд Паулс опроверг слухи о творческом вечере с его участием

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Композитор опроверг информацию о подготовке творческого вечера в России.

Композитор Раймонд Паулс заявил, что не планирует устраивать творческие вечера в России и в целом редко выходит из дома. Маэстро также отметил, что не собирается возвращаться к активной сценической деятельности.

«Ну а как можно? Ну, двигаюсь еще», — ответил Паулс коррспонденту 5-tv.ru на вопрос о своем самочувствии.

Композитор добавил, что пока продолжает выходить на сцену, однако не планирует больших творческих проектов.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении творческого вечера Раймонда Паулса в России. Однако сам композитор назвал эти сообщения пустой болтовней и заявил, что никуда ехать не собирается.

«Я никуда не собираюсь ехать. Сижу дома и все», — сказал Паулс, подчеркнув, что вокруг этой темы слишком много ненужных обсуждений.

Композитор отметил, что сейчас предпочитает спокойный образ жизни и не хочет участвовать в масштабных мероприятиях. При этом он продолжает сохранять связь с музыкой и выходит на сцену, когда это необходимо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.