Кениец получил два года тюрьмы за бросок снежка в Вечный огонь в Москве

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Обвиняемый раскаялся в содеянном.

Суд в Москве приговорил гражданина Кении к двум годам колонии-поселения за осквернение мемориала. Речь идет об инциденте с Вечным огнем у мемориала участникам Великой Отечественной войны в Троицке — мужчина бросил в него снежок. Об этом сообщило РИА Новости.

Происшествие случилось в конце декабря 2025 года. Иностранец бросил снежок в Вечный огонь на улице Текстильщиков, из-за чего пламя погасло. После случившегося мужчину задержали и заключили под стражу.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Его жена также внесла благотворительное пожертвование на содержание мемориала. Кроме того, посольство Кении направило московским властям письмо с извинениями за поступок своего гражданина.

Адвокат осужденного Наталья Павлова сообщила, что с учетом времени, проведенного ее подзащитным в СИЗО с конца 2025 года, он может освободиться через несколько месяцев.

При расчете срока применяется правило, по которому один день содержания под стражей засчитывается за два дня наказания в колонии-поселении. При этом защита уже обжаловала приговор. Осужденный просит назначить ему более мягкое наказание.

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