Фото, видео: www.globallookpress.com/ Str; 5-tv.ru

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Военкомы схватили очередную жертву прямо под камерами репортеров.

Свидетелями насильственной мобилизации в Киеве стали шведские журналисты. Они снимали репортаж в центре украинской столицы, когда прямо перед камерой военкомы схватили мужчину и силой затолкали его в машину. Все попало в эфир.

«Мужчина, которого сейчас схватили, только что пробежал мимо нас, а за ним по пятам гнался человек в форме. Это повседневная реальность на Украине, поскольку около двух миллионов мужчин призывного возраста скрываются внутри страны», — комментирует шведский журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне критической нехватки личного состава в ВСУ в Киеве все чаще звучат призывы отказаться от гендерных исключений и сделать воинскую обязанность тотальной, включая мобилизацию женщин. Одновременно с этим Евросоюз ужесточил политику в отношении украинских беженцев, требуя от них подтверждения, что они не уклоняются от службы.

С начала августа в ЕС, в частности в Чехии, около ста человек не смогли получить статус беженца. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт отметил, что решение Совета Европы не делает различий между мужчинами и женщинами и применимо ко всем. Эксперты указывают, что это существенное отступление от принципов права на убежище, которое может привести к человеческим страданиям.

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