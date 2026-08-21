Фото, видео: Кадр из м/с «Маша и Медведь», 2009.

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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что этот проект покорил весь мир своей добротой.

Война Украины с российскими мультфильмами показывает уродство киевского режима. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков санкции Незалежной против мультсериала «Маша и Медведь».

Представитель Кремля подчеркнул, что данный проект очень популярен во всем мире. Подобная востребованность объясняется, в том числе, и тем, что он пропагандирует, в хорошем смысле слова, правильные человеческие ценности.

«Эти мультфильмы — они покорили весь мир. <…> Покорили они своей добротой, покорили они своей человечностью. <…> И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», — отметил Песков.

Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому трансляция данного проекта на территории Украины запрещена и доступ к его просмотру заблокирован. Кроме того, были введены санкции против студии Animaccord, создавшей «Машу и Медведя», и отдельных авторов проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский уверен — санкции против мультсериала «Маша и Медведь» повлияют на ситуацию на фронте. Такое предположение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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