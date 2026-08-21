Прокуратура просит 400 часов исправительных работ для комика Слепакова*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Артиста обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.

Прокуратура просит для комика Семена Слепакова* наказание в виде 400 часов исправительных работ заочно за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заседание суда.

«Прошу назначить Слепакову наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов», — заявил прокурор.

На Слепакова два раза в течение 2026 года заводили административное дело за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. Находясь не в России, он выкладывал в соцсети посты без обязательной плашки.

Санкция предусматривает не только исправительные работы, но и лишение свободы на срок до двух лет. В РФ Слепаков заочно арестован и находится в розыске. Сам же он свою вину не признает.

Комик был признан иноагентом в апреле 2023 года за свои высказывания против СВО, а также оскорбления в адрес граждан и правительства России.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

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