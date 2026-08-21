Создают барьер: что происходит с организмом, когда вы едите бананы

Влияние бананов на микрофлору кишечника зависит от степени их зрелости

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ключевую роль играет цвет кожуры.

Регулярное употребление бананов оказывает комплексное воздействие на пищеварительную систему человека. Об этом сообщило издание Parade.

Специалисты отмечают, что плоды помогают поддерживать защитный барьер кишечника и питают полезные микроорганизмы.

«Здоровье кишечника определяет, насколько эффективно пищеварительная система переваривает и усваивает питательные вещества, а также поддерживает работу сообщества микроорганизмов», — подчеркнула диетолог Джоанна Кац.

По ее словам, при хорошем состоянии ЖКТ человек не сталкивается с болями, сильным вздутием или нерегулярным стулом.

Свойства фрукта меняются в процессе созревания из-за трансформации крахмала в сахар. Недозрелые зеленые плоды содержат резистентный крахмал, который связывает стул и замедляет его движение, что полезно при расстройствах.

Напротив, спелые желтые бананы богаты растворимой клетчаткой, которая помогает при запорах.

«Когда резистентный крахмал достигает толстой кишки, он ферментируется дружественными бактериями с образованием бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая способствует укреплению здоровья кишечника и защите от болезней», — пояснила эксперт по питанию Малина Малкани.

Несмотря на очевидную пользу, врачи рекомендуют соблюдать осторожность людям с диабетом и поздними стадиями заболеваний почек.

Избыток ферментируемых углеводов может вызвать газообразование или дискомфорт в животе, если резко увеличить количество бананов в рационе.

Специалисты советуют употреблять не более одного плода в день, сочетая его с другими продуктами, такими как греческий йогурт, орехи или семена чиа.

Такой подход обеспечивает разнообразие клетчатки, необходимое для процветания различных видов полезных бактерий в микробиоме. Заметные изменения в самочувствии обычно наступают при стабильном включении фрукта в меню на протяжении нескольких месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.