До появления признаков: как выявить деменцию раньше, чем ее заметят врачи

Фото: www.globallookpress.com/Jacob SchrÃ¶ter

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Специальный алгоритм оценивает биологический возраст мозга по снимкам МРТ и находит скрытые угрозы.

Новый метод анализа состояния головного мозга позволяет выявить риск развития деменции еще до появления серьезных клинических признаков. Об этом сообщило издание NEWSWEEK.

Специалисты из медицинского центра Амстердамского свободного университета применили технологии искусственного интеллекта для оценки разницы между фактическим возрастом пациента и состоянием его нейронных структур.

Согласно результатам исследования, каждый «лишний» год старения мозга сверх календарного возраста повышает вероятность возникновения когнитивных нарушений на 6%. Ученые проанализировали данные более чем 800 пациентов за период с 2002 по 2024 год, уделив особое внимание тем, кто жаловался на проблемы с памятью при нормальных результатах стандартных тестов.

«Ключевой вывод нашего исследования заключается в том, что компьютерная оценка возраста мозга по МРТ дает дополнительную информацию сверх визуальных оценок радиологов у людей с субъективным снижением когнитивных функций. Это позволяет предположить, что возраст мозга может быть особенно полезен на самых ранних стадиях заболевания, когда изменения в мозге слишком незначительны, чтобы их можно было обнаружить только с помощью визуальной оценки», — подчеркнул исследователь Стефан Де Вриз.

Такие данные позволяют врачам заранее разрабатывать стратегии поддержки здоровья пациентов. В ходе работы ученые обнаружили интересную закономерность: если мозг пациента выглядел хотя бы на 2,6 года моложе его реального возраста, риск развития деменции в ближайшее десятилетие был практически нулевым (вероятность отсутствия болезни составила 99%).

В настоящее время в мире насчитывается около 57 миллионов человек, страдающих от нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Поскольку эффективного лекарства от деменции пока не существует, ранняя диагностика становится критически важным инструментом.

Авторы работы планируют продолжить изучение того, как ИИ может помочь рентгенологам повысить точность постановки диагнозов в клиниках памяти. Исследование подтверждает, что структурные изменения мозга становятся заметны алгоритмам задолго до того, как пациент начнет терять ориентацию в пространстве или испытывать трудности в общении.

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