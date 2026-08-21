«Котенок»: звезда «Универа» подарила дочери живую львицу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; Telegram/Аня Хилькевич/ khilkevich_anna;5-tv.ru

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Самку хищника назвали в честь ее новой юной хозяйки.

Актриса Анна Хилькевич подарила дочери Анне-Марии детеныша африканского льва. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Питомцем девочки стала трехмесячная самка, живущая в Сафари-Парке.

«Это маленькая львица из Сафари-Парка, которую мы берем под свою опеку. В прайде этого парка три месяца назад родилось три котенка. И одну из малышек Маша вчера взяла под свое крыло», — поделилась звезда «Универа».

«Котенка» назвали Анна-Мария в честь хозяйки. Дочь артистки будет следить за тем, как она становится взрослой львицей. По словам Анны, это отличный опыт заботы о живом существе.

Это не первый щедрый подарок в семье Хилькевич. Как писал 5-tv.ru, на восьмой день рождения старшей дочки Арианны она подарила той иностранное авто за 15 миллионов рублей.

«Все нормально. Дочка артистки, надо привыкать», — просто прокомментировала свой презент сама Анна.

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