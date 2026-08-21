«Дофаминовый»: в ЦБ раскрыли цвет логотипа цифрового рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Новая форма валюты станет доступна для россиян с 1 сентября 2026 года.

Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет красного цвета. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Центрального банка (ЦБ) России Алла Бакина.

«Он (логотип. — Прим. ред.) ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет «дофаминовый», — уточнила представитель ЦБ. Логотип цифрового рубля. cbr.ru

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. В широкое употребление она войдет уже 1 сентября 2026 года. Бакина добавила, что все системно значимые банки страны уже готовы к его внедрению. В первый день осени в их приложениях у пользователей появится возможность открывать цифровые кошельки через кнопку с соответствующим логотипом на главной странице сервиса.

Также с 1 сентября цифровой валютой смогут принимать оплату и крупные торговые сети, чей годовой оборот составляет более 120 миллионов рублей. Со временем эта возможность появится и у продавцов меньших масштабов.

На такой кошелек введен ограниченный лимит ежемесячного пополнения с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средства на самой платформе можно будет использовать свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появление цифрового рубля приведет к перераспределению спроса между наличными и безналичными деньгами. Он вводится не вместо существующих вариантов в виде наличных и безналичных средств, а в дополнение к ним.

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