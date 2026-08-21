Мошенники набросились на учителей перед 1 сентября: придумана новая схема обмана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Аферисты предлагают работникам школ сделать «взносы» для участия в соревновании.

Мошенники перед началом нового учебного года крадут деньги у педагогов, предлагая им сделать «взнос» от пяти до 20 тысяч рублей на конкурс «Лучший учитель». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

«Мошенник связывается с учителем и сообщает, что учителя решили выдвинуть на конкурс. Название конкурса обычно разное — „Лучший учитель такой-то школы“, „Лучший учитель города“ и тому подобное», — рассказал он.

Как правило, у афериста есть определенная информация о карьере и личности жертвы и деталях образовательного процесса, благодаря чему ему удается лгать правдоподобно. После того, как педагог попадется на уловку, ему предлагают внести предоплату в виде организационного взноса. Как правило, это сумма от пяти до 20 тысяч рублей. Затем жертве посылают фейковую ссылку, по которой он вводит свои личные и платежные данные, после чего мошенник похищает денежные средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана репетиторов через фишинговые ссылки.

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