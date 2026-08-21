Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетнего Вовы

Фото, видео: 5-tv.ru

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У мальчика ДЦП.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Для шестилетнего Вовы каждое движение дается с огромным трудом из-за ДЦП.

Две операции уже помогли мальчику сделать первые важные шаги к мечте — уверенно стоять на ногах. Теперь главное — продолжать реабилитацию и не потерять достигнутое. Для следующего курса семье нужна финансовая поддержка.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

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