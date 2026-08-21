Лепят гаджеты в подвалах: как не купить «техно-франкенштейна» вместо нового iPhone

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Подержанный смартфон не всегда обязательно плохой, но нередко мошенники изготавливают устройства чуть ли не из отходов.

Новый iPhone может оказаться не совсем новым. И даже не совсем iPhone — во всяком случае, в том виде, в каком его выпустила Apple. На рынке все чаще встречаются восстановленные аппараты, которые внешне не отличить от заводских. Но внутри — чужие детали, да еще и с весьма бурным прошлым.

Проблема также в том, что заметить подмену без специалиста практически невозможно. Как не купить такую «сборную солянку» — разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Официальный салон, нетронутая коробка и цена — как за абсолютно новый «яблочный» аппарат. А вот после распаковки начались сюрпризы.

— Не переворачивается экран, не работает интернет, камера ничем не отличается от моего 14-го.

Оказалось, новенький iPhone Кристины последней модели — с темной биографией и богатым прошлым. Мало того, что циклов перезарядки более 40, так еще и некоторые детали, что называется, успели пожить.

«Когда я взяла телефон и начала его проверять уже дома, оказалось, что в этой версии не должно быть слота под SIM-карту. Плюс оказалось, что передняя панель заменена, цвет не подходит под телефон», — рассказывает Кристина.

Разгадать тайну дорогостоящего кирпичика помогает только вскрытие. Под идеальным, казалось бы, корпусом может скрываться настоящий «техно-франкенштейн»: перепаянная плата, левый дисплей и дешевый китайский аккумулятор. Без специального оборудования обнаружить все это, конечно, почти невозможно.

По статистике этого сервиса, каждый третий проблемный аппарат собран как раз из б/у запчастей. 90% таких «поделок» толкают на маркетплейсах, где нет возможности изучить товар, не отходя от кассы. А традиционные способы проверки нечистые на руку дельцы научились обходить: буквально перебивают номера, как на украденных авто.

«На самой коробке у вас будет один серийный номер, на сайте он пробивается как неактивированное устройство, а по факту устройство бывает активированным», — сказал руководитель сервисного центра Адиль Рахимзода.

Да что далеко ходить: прямо при нас специалист вскрывает iPhone 11 модели. Продавец на популярном рынке уверял: модель со склада. Через две недели отвалилась сеть, а батарея перестала показывать заряд.

«Вот здесь на аккумуляторной батарее какие-то отпечаточки мы видим, видим, что не везде есть влагозащита, видим пломбы стороннего производителя», — сказал инженер по ремонту сервисной техники Сергей Шатов.

На крупных рынках электроники iPhone категории «как новый» от оригинала не отличить. Рассчитывать остается лишь на честность продавца, и тут — как повезет.

Разница в цене, как правило, 10–15 тысяч — существенно, если телефон нужен, например, для работы. И если восстановление было официальным, а не кустарным, ничего страшного по сути нет — покупай и пользуйся. Другое дело, когда дорогой гаджет слепили в подвале — из того, что было.

«Восстановленные устройства являются отдельной категорией товара и не могут продаваться как новые. Если компания реализует восстановленную технику, это обязательно указывается в информации о товаре», — сказал PR-директор сети магазинов по продаже электроники и бытовой техники Сергей Коляда.

Если товар был в употреблении или в нем устраняли недостатки, продавец обязан сообщить об этом покупателю. Стереть улики мошенникам отчасти помогает перепрошивка, но официальную маркировку деталей подделать почти невозможно.

«Потребителю необходимо предоставить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку у данного продавца. Далее товар сдается на проверку качества — экспертизу. Если дефект подтверждается, потребитель имеет право вернуть его стоимость либо поменять товар», — сказал юрист общества по защите прав потребителей Игорь Зверев.

Так что охота за новым iPhone все больше напоминает покупку подержанного автомобиля. Осмотра «кузова» уже недостаточно. Желательно покопаться в документах, проверить историю ремонтов, а в некоторых случаях — и заглянуть под «капот». Правда, радость от покупки после такого может и улетучиться.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.