Фото, видео: © Getty Images/Anadolu / Contributor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Киеве активно призывают отказаться от гендерных исключений и сделать воинскую обязанность тотальной.

Нехватка в ВСУ стала критической. Ряды боевиков хотят пополнять за счет женщин.

В Киеве звучат призывы отказаться от гендерных исключений и сделать воинскую обязанность действительно всеобщей. И пока киевские власти обсуждают новый резерв, Европа ужесточает политику по отношению к беженцам. Там уже начали выяснять, а не уклоняются ли принятые граждане от службы? Что общего у европейского гостеприимства и украинского военкомата — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

С начала августа ЕС обязал прибывающих с Украины доказывать, что они не уклонисты. В одной только Чехии получить защиту, на которую рассчитывали, не смогли уже около ста человек. Где они теперь — неизвестно. Но можно предположить. А ведь сначала статус беженцев в ЕС давали всем украинцам. В Киеве жаловались, что из-за этого стало некем восполнять потери на фронте. И в Брюсселе решили «помочь». Сначала речь вроде бы шла только про мужчин призывного возраста. Теперь выясняется, что не только.

«В решении Совета Европы нет различия между мужчинами и женщинами. Оно применимо для всех. Мы предоставили каждому государству разъяснения этого закона, что, безусловно, должно облегчить его применение на практике», — сказал представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Ради войны с Россией «до последнего украинца» Европа буквально растаптывает свои же базовые принципы, касающиеся прав человека. Свобода передвижения, право на жизнь — ничего не имеет значения, если нужно поддержать Киев ровно настолько, насколько хватит для достижения главной цели.

— ЕС и его государства-члены должны соблюдать право на убежище, гарантированное статьей 18 Хартии основных прав. То, что происходит сейчас, — это существенное отступление от этих принципов. Украинцы с большой долей вероятности окажутся без прав и без документов, и это приведет к человеческим страданиям.

На практике уже во многих странах Европы у женщин с Украины вместе с паспортом стали проверять и данные из специальной системы под названием «Резерв Плюс». Именно там отмечают, подлежит ли человек воинской службе. И угроза отправить на фронт вообще всех становится все реальнее. В Киеве о женской мобилизации как о чем-то обыденном говорят едва ли не ежедневно.

«Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Обязательная мобилизация для всех. Тогда мы сразу вдвое увеличим мобилизационный ресурс. Есть военные должности и специальности, которыми женщины вполне могут овладеть, и им не обязательно идти на передовую. Они могут занять многие позиции в тылу, связанные с обеспечением, а мужчин тогда можно будет перевести с тыловых должностей ближе к фронту», — сказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

В рядах ВСУ — катастрофический недобор, и в Киеве именно этим фактом пытаются объяснить отсутствие успехов на линии фронта. Дезертирами только за прошлый год стали более двухсот тысяч — это каждый пятый из всех, кого поставили — или, что случается чаще, поволокли — под ружье.

На этой неделе только в Германии прямо из тренировочного лагеря сбежали до 80 боевиков, которых отправили из Киева на обучение. Очевидно, боеспособные мужчины у Киева заканчиваются. Мысль «бусифицировать» пора их жен и сестер уже несколько недель методично вдалбливается украинцам с центральных телеканалов.

— Как вы считаете, нужна ли Украине мобилизация женщин?

— Если у нас с мужчинами равные права, то должны быть и равные обязанности. А равная обязанность — защищать Украину, — сказала боевик ВСУ Юлия Кобринович.

И в этом весь ужас эксперимента, который сейчас ставят на Украине. Действующий боевик регулярной армии готов поменяться местами, например, со своей женой. Лишь бы война не заканчивалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — «Радио Свобода» признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций.