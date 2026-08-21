Разведчика, помогавшего украинским спецслужбам, задержали в Мурманске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В поле зрения оперативников ФСБ мужчина попал, когда в центре Москвы пытался запустить дрон-разведчик.

В Мурманске сорван побег иностранного агента, который, по данным ФСБ, помогал украинским спецслужбам готовить теракты в России. Он собирал разведданные с помощью дрона, снимал административные здания и грузовые составы с нефтепродуктами в Москве. Его задержали перед попыткой выехать в Норвегию. Как работает вражеская система вербовки, и сколько диверсий удается пресечь еще до атаки, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Аэропорт Мурманска. Мужчина в желтых штанах — иностранный наемник киевских спецслужб. Он прилетел из Москвы, чтобы тайно покинуть Россию через Норвегию. Но не успел.

В поле зрения оперативников ФСБ мужчина попал, когда в центре Москвы пытался запустить дрон-разведчик. С нетуристическим интересом он снимал административные здания в центре города и грузовые железнодорожные составы с нефтепродуктами. Данные отправлял на Украину.

«Я знал, что эта организация из Украины. В телеграм-группе украинцы спросили мою специализацию. Я эксперт по дорнам, ИИ, робототехнике. Я эксперт в этой области», — сообщил задержанный.

С украинскими спецслужбами иностранный специалист по дронам связался в 2023 году, чтобы проводить диверсионно-разведывательную деятельность. Задания получал через мессенджер Telegram. Вот — вся изъятая во время обысков техника. Сим-карты, электроника и FPV-дрон для съемок с воздуха.

Когда на линии боевого соприкосновения у ВСУ нет успехов, а ударные БПЛА и ракеты не могут прорвать глухую оборону Москвы, киевские террористы идут на отчаянные меры. Руками завербованных пособников они создают базы небольших дронов в непосредственной близости от наших объектов. А потом пытаются запускать беспилотники, начиненные взрывчаткой.

Июнь 2026-го. В ангаре рядом с одним из оборонных предприятий в Подмосковье сотрудники органов безопасности уничтожили целый рой дронов. Прямо перед атакой. 35 беспилотников были замаскированы в керамических плитах. Они прибыли через Белоруссию из Европы: проехали Словакию и Польшу. Нашим спецслужбам через рентген удалось рассмотреть реальное содержимое стройматериалов, а потом задержать и исполнителя теракта.

Выйти смогли на семерых украинских пособников этой диверсионной атаки. Один из них оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Киевские кураторы продолжают вербовку россиян, превращая их в преступников и подвергая смертельным рискам. Колл-центры с псевдосотрудниками правоохранительных органов или госслужб оказывают психологическое давление, пытаются играть на нервах.

«Человека сначала лишают денег, затем на него еще навешивают кредиты. Ко всему прочему, когда у человека совсем уже затуманено сознание, его так или иначе пытаются убедить в том, что он должен провести некие акции прямого действия, то есть что-то поджечь, сломать, подорвать, напасть на кого-то для того, чтобы он якобы либо поучаствовал в операции российских спецслужб», — рассказал подполковник ФСБ в отставке, политолог Александр Беляев.

Дроны работают через сотовые станции. Поэтому украинские спецслужбы придумали для завербованных жертв новые задания: замерить уровень сигнала мобильной связи или пинг интернета через специальное приложение. Купить дроны на маркетплейсе, оборудовать тайник. И это — тоже преступления, пособничество терроризму. Любые изменения с аккаунтами в соцсетях, подозрительные входы со сторонних устройств — это повод насторожиться и обратиться в правоохранительные органы.

Украинские хакеры научились взламывать аккаунты россиян для диверсионных целей и даже покупки наших дронов — в условиях, когда своих и европейских уже не хватает. Март 2026-го. С профиля одной из коммерческих компаний в столичной предприятие по производству БПЛА поступил заказ на покупку партии беспилотников якобы для гражданских нужд.

БПЛА управляются по оптоволоконному кабелю и способны поднять груз весом в 20 килограммов. Украинские спецслужбы планировали использовать наши дроны против наших же объектов. Благодаря слаженной работе служб безопасности сервисов и ФСБ удалось прервать логистическую цепочку.

А в Ростовской области дронами должны были атаковать аэродром «Ростов-Центральный». Местный житель сообщил о готовящейся диверсии в Федеральную службу безопасности, когда понял, что именно его украинские спецслужбы вербуют в террористы. На их уловку со звонком от якобы правоохранительных органов он не повелся — и правильно. Настоящие сотрудники ФСБ, Центробанка или Росфинмониторинга не звонят. И именно об этом нужно помнить и детям, и взрослым, и старшему поколению.

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