Связь без лишнего: нужны ли ребенку умные часы

При покупке умных часов для ребенка нужно обращать внимание на функциональность

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для одних семей это удобный способ оставаться на связи, а для других — лишний гаджет в школьной жизни.

Умные часы для ребенка стали популярной альтернативой раннему смартфону. Они позволяют связаться с родителями, узнать местоположение школьника и иногда помогают контролировать режим дня.

Но покупать такое устройство только потому, что оно есть у других детей, не всегда необходимо. Нужны ли ребенку умные часы и в каких ситуациях они действительно полезны — в материале 5-tv.ru.

Когда умные часы могут пригодиться

Главная причина покупки умных часов ребенку — возможность быстро связаться с ним. Это особенно актуально для младших школьников, которые уже ходят в школу самостоятельно, но еще не готовы пользоваться смартфоном.

С помощью некоторых моделей родители могут позвонить ребенку, а школьник — отправить сигнал о необходимости помощи. Такая функция может быть удобной, если ребенок занимается в кружках, ездит на общественном транспорте или часто остается без взрослых.

При этом умные часы не заменяют полноценное общение и не должны превращаться в постоянный способ контроля за ребенком.

Для первоклассника: помощь или лишняя вещь

Младшим школьникам умные часы иногда действительно удобны. Ребенок еще может плохо ориентироваться во времени, забывать телефон или не уметь правильно пользоваться сложными устройствами.

Часы на руке находятся постоянно, поэтому ребенку проще ответить на звонок родителей. Кроме того, некоторые модели имеют простое управление, рассчитанное именно на детей.

Но если ребенок всегда находится под присмотром взрослых, ходит в школу и обратно с родителями, а необходимость связи почти не возникает, покупка может оказаться необязательной.

Чем умные часы отличаются от смартфона

Главное преимущество умных часов — ограниченный набор функций. Ребенок может оставаться на связи, но устройство не дает такого количества возможностей для игр, социальных сетей и развлечений, как смартфон.

Для родителей это может быть промежуточным вариантом: ребенок получает возможность позвонить, но не получает полноценный доступ к интернету. Однако у часов есть и ограничения. Маленький экран неудобен для сложных задач, а заряжать устройство нужно регулярно.

Подростку чаще нужен смартфон

По мере взросления потребности ребенка меняются. Школьнику средней и старшей школы часто уже нужны мессенджеры, образовательные приложения, поиск информации и другие функции.

В такой ситуации умные часы могут перестать быть достаточными. Подростку может быть удобнее пользоваться смартфоном, особенно если большинство одноклассников общаются через приложения.

При этом решение зависит не только от возраста, но и от самостоятельности ребенка, его маршрутов и семейных правил.

На что обратить внимание при выборе

Если родители решили купить умные часы ребенку, важно проверить несколько параметров.

Устройство должно быть удобным по размеру и не слишком тяжелым. Ребенок будет носить его каждый день, поэтому слишком массивная модель может быстро надоесть.

Также стоит обратить внимание на качество связи, время работы аккумулятора, надежность ремешка и простоту управления. Для младших детей особенно важна понятная система команд и кнопок.

Не превращайте часы в постоянный контроль

Некоторые родители выбирают умные часы из-за функции отслеживания местоположения. Она может быть полезной в определенных ситуациях, но важно учитывать возраст ребенка и доверие в семье.

Постоянное наблюдение без объяснения причин может вызывать у школьника ощущение, что ему не доверяют. Лучше заранее обсудить, зачем нужна такая функция и когда она используется. Главная задача устройства — помочь ребенку чувствовать себя безопаснее, а не заменить родительское внимание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.