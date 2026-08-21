Обеспечит деньги и безопасность: вернется ли принц Гарри к королевским обязанностям

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Карл III заинтересован в примирении с младшим сыном.

Король Великобритании Карл III может позволить принцу Гарри вновь стать работающим членом королевской семьи. Однако для этого сторонам предстоит восстановить отношения. Об этом заявил королевский эксперт Роберт Джобсон в интервью The Express.

По словам специалиста, переезд Гарри и Меган Маркл в Великобританию может стать первым шагом к примирению с королевской семьей. Ожидается, что супруги вернутся в страну в конце августа, а их дети — Арчи и Лилибет — в сентябре начнут учиться в британской школе.

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году Гарри и Меган неоднократно публично рассказывали о жизни внутри монархии. Принц также выпустил мемуары «Запасной», а супруги стали героями документального сериала о своей жизни.

При этом, как отмечает Джобсон, возвращение в Великобританию может быть связано прежде всего с желанием Гарри восстановить отношения с отцом.

Король, по данным источника, рад возможности проводить больше времени с младшим сыном и его семьей. Однако статус неработающих членов королевской семьи автоматически меняться не будет.

«В долгосрочной перспективе Гарри хочет вернуться в семью. Только так он сможет по-настоящему обеспечить себе деньги и безопасность, которые дает принадлежность к королевской семье», — заявил эксперт.

Джобсон также считает, что Гарри понимает: на примирение с отцом у него может оставаться ограниченное время из-за состояния здоровья Карла III. По мнению специалиста, после возможного восшествия на престол принца Уильяма вернуться к официальной роли будет значительно сложнее.

«Он знает, что его отец болен и что у него мало времени, поэтому он знает, что должен действовать сейчас. При Уильяме это будет запрещено, поэтому он должен действовать сейчас», — сказал эксперт.

При этом, по словам Джобсона, в восстановлении отношений может быть заинтересован и сам Карл III. Король, как предполагает специалист, не хочет, чтобы его правление ассоциировалось с расколом внутри семьи.

«Он хочет сильную, сплоченную королевскую семью», — отметил эксперт.

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