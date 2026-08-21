Простой тест поможет узнать биологический возраст: просто встаньте на одну ногу

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Этот навык можно тренировать.

Умение сохранять равновесие на одной конечности является важным индикатором состояния здоровья и долголетия человека. Об этом сообщает Yahoo.

Способность балансировать на одной ноге требует слаженной работы зрения, внутреннего уха, мышц и нервной системы. Исследования показывают, что именно этот навык наиболее стремительно ухудшается в процессе старения.

По словам директора лаборатории анализа движения Кентона Кауфмана, баланс на одной ноге оказался более чувствительным маркером возраста, чем сила мышц или параметры походки.

«Мы обнаружили, что способность стоять на одной ноге с возрастом страдает больше всего», — отметил доктор Кауфман.

Особенно заметным это становится при тестировании на не доминирующей ноге. В норме взрослый человек должен удерживать позу от 20 до 40 секунд. Если результат составляет менее пяти секунд, это сигнализирует о высоком риске падений и серьезных проблемах со здоровьем.

Какая норма по возрасту

При тесте на стойку на одной ноге (без опоры, с открытыми глазами и руками на бедрах) ориентировочные нормы такие:

18–39 лет — около 43 секунд;

40–49 лет — около 40 секунд;

50–59 лет — около 37 секунд;

60–69 лет — около 30 секунд;

70–79 лет — около 18 секунд;

после 80 лет — более пяти секунд.

Для пробы Ромберга (стоя, с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками) в норме взрослый человек должен сохранять устойчивость не менее 15 секунд без дрожания. У тренированных людей этот показатель, как правило, заметно выше.

О чем это говорит

Наблюдения за 13 тысячами добровольцев старше 65 лет подтвердили связь этого навыка с выживаемостью. Участники с лучшими показателями равновесия имели на 50% меньший риск преждевременной смерти в течение последующих семи лет.

Ученые объясняют это концепцией «физиологического резерва» — способности организма функционировать, несмотря на болезни. Плохой баланс ведет к падениям и переломам, которые часто становятся причиной инвалидности у пожилых.

Однако эксперты подчеркивают, что координацию можно тренировать. Простые упражнения, такие как стояние на одной ноге во время чистки зубов или мытья посуды, помогают поддерживать нейромышечный контроль и продлевать активное долголетие. Главное — соблюдать технику безопасности и иметь рядом опору.

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