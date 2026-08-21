Мини-игра: физики обнаружили атомное ядро в форме кегли для боулинга

Physical Review Letters: обнаружено атомное ядро в форме кегли для боулинга

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

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Привычное изображение в виде идеальной сферы оказалось слишком упрощенным.

Физики Большого адронного коллайдера (БАК) обнаружили уникальную структуру атомного ядра, напоминающую по очертаниям кеглю для боулинга. Результаты исследования опубликованы в Physical Review Letters.

Специалисты провели серию экспериментов по столкновению ядер неона-20 и кислорода-16. Хотя в учебниках атомные ядра часто изображают в виде идеальных сфер, реальность оказалась гораздо сложнее.

Исследователи установили, что ядро неона имеет вытянутую, асимметричную форму. Для выявления этого факта ученые анализировали потоки частиц, возникающие в момент мощнейших столкновений.

По тому, как разлетаются «осколки» материи, физики смогли восстановить исходную геометрию микроскопических объектов. Их невозможно увидеть при помощи обычных методов из-за их квантовой природы.

Эксперимент показал, что коллективное движение материи при столкновениях напрямую зависит от начальной формы ядер. Кислород-16, согласно расчетам, обладает тетраэдрической структурой, в то время как неон-20 продемонстрировал явную деформацию, схожую с кеглей.

Ученые отметили, что понимание таких структур крайне важно для ядерной физики. Это позволяет предсказывать поведение материи в экстремальных условиях.

Несмотря на то, что количественные данные о потоках частиц еще требуют дополнительных уточнений, сам факт фиксации формы ядра открывает новые возможности для изучения фундаментального строения Вселенной.

Физики подчеркивают, что теперь БАК можно использовать как инструмент для детального зондирования внутренней архитектуры атомов.

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