«Цена ниже рынка»: какие фразы в объявлениях выдают мошенников при аренде жилья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Один из простых способов проверить риелтора — попросить о личном просмотре квартиры.

В сезон аренды жилья для студентов мошенники часто используют давление и обещания слишком выгодных условий. О том, что должно насторожить в объявлениях, рассказала риелтор Юлия Юсова в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, злоумышленники чаще всего играют на эмоциях арендаторов — создают ощущение дефицита и заставляют принять решение как можно быстрее.

Среди основных «красных флагов» в объявлениях Юсова назвала следующие формулировки:

«Цена ниже рынка только сегодня»;

«Очень много желающих, переводите бронь прямо сейчас»;

«Собственник в другом городе, квартиру покажем после оплаты»;

«Сначала предоплата, потом просмотр и договор»;

«Если не переведете деньги сейчас, квартира уйдет другому».

Риелтор подчеркнула, что привлекательная цена и красивое описание объекта не должны становиться причиной для поспешных действий.

«Никаких денег до просмотра квартиры и проверки документов», — отметила Юсова.

По словам специалиста, настоящий собственник или представитель, который действительно хочет сдать жилье, не будет исчезать после просьбы показать квартиру и подтвердить свои полномочия.

«Если человек действительно хочет сдать вам квартиру, он никуда не исчезнет после того, как вы попросите показать объект и подтвердить полномочия. А вот мошенник очень часто исчезает именно в этот момент», — объяснила риелтор.

Мошенники начали размещать поддельные объявления об аренде жилья перед началом учебного года. Схемы рассчитаны на студентов, которые приезжают в крупные города и ищут квартиру.

Злоумышленники публикуют привлекательные предложения с низкой ценой, хорошим ремонтом и удобным расположением рядом с вузом. При этом от арендаторов требуют внести предоплату.

Зачастую мошенники создают видимость работы настоящего агентства недвижимости, открывают офисы и заключают договоры. После получения денег они перестают выходить на связь, а контакты владельца квартиры оказываются недействительными.

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